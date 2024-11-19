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Стало відомо, скільки захисників подали рапорти на зміну місця служби через «Армія+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки захисників подали рапорти на зміну місця служби через «Армія+»
Понад 500 українських захисників вже змогли перевестися до інших військових частин
фото: АрміяInform

Для того, щоб змінити місце служби необхідно подати рапорт та додати до нього військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від іншої частини

Минулого тижня в застосунку «Армія+» запустився сервіс, який дає можливість змінити місце служби для військових у Збройних силах. За цей час було оброблено понад 1,5 тис. відповідних рапортів. З них понад 500 були повністю погоджені. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Кількість рапортів свідчить – військові очікували на можливість змінити місце служби без довгих погоджень, бюрократії та безпідставних відмов. Натомість кількість погоджених демонструє, що сервіс працює ефективно. Цифровізація продовжує змінювати наше військо на військо майбутнього, де будь-яка послуга отримується просто, прозоро і швидко», – зазначила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 

Як змінити місце служби через застосунок «Армія+»:

Необхідно подати рапорт, додати до нього військовий квиток чи посвідчення офіцера, рекомендаційний  лист від іншої частини. У деяких випадках потрібен висновок ВЛК, наприклад, якщо військовий хоче перевестися із бойової частини у тилову. Далі рапорт потрапляє у Кадровий центр ЗСУ. Якщо немає підстав для відмови – готується наказ, який згодом підписують або головнокомандувач ЗСУ, або начальник Генштабу. Якщо військовому відмовлять, то він отримає причину чому це сталося.

Найчастіші причини відмов при спробі змінити місце служби:

  • рапорт подають військові, які служать не у ЗСУ;
  • відсутність висновку ВЛК для переведення у тилову частину із бойової;
  • не вистачає копій всіх сторінок військового документа із записами про проходження служби.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину.

Раніше уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів.

Як відомо, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

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Теги: Міноборони військові застосунок

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