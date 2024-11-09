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ЄС готує відповідь КНДР на участь її військ у війні проти України – Боррель

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЄС готує відповідь КНДР на участь її військ у війні проти України – Боррель
Жозеп Боррель під час візиту до Києва
фото з відкритих джерел

Боррель назвав участь військ КНДР у війні однією з найтривожніших подій останніх днів

 

Європейський Союз має намір посилити дипломатичний тиск на КНДР через участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час візиту до Києва.

«Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських», – наголосив Боррель, назвавши участь військ КНДР однією з найтривожніших подій останніх днів.

Голова дипломатії ЄС повідомив, що нещодавно відвідав Сеул, де обговорював питання дипломатичного тиску на Північну Корею в індо-тихоокеанському регіоні.

«Я там був, щоб дипломатичний тиск в індо-тихоокеанському регіоні накладати на КНДР, щоб вона розуміла, що це не правильний шлях. І ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності», – підкреслив Боррель.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині. Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ – «Барановський» (Уссурійськ), «Донгуз» (Улан-уде), «Єкатиринославський» (Єкатеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергіївка). На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

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Теги: Боррель Європейський союз Північна Корея військові росія

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