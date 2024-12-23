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Трамп зробив заяву щодо заборони TikTok у США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп зробив заяву щодо заборони TikTok у США
Трамп озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok
фото: Reuters

Заява Трампа стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США

Обраний президент США Дональд Трамп виступив за те, щоби TikTok продовжував працювати в Сполучених Штатах принаймні на деякий час. Про це Трамп заявив під час виступу на щорічному фестивалі AmericaFest у Феніксі, штат Аризона, повідомляє Reuters. Він наголосив, що він отримав мільярди переглядів на цій платформі під час своєї президентської кампанії. 

«Я думаю, що нам потрібно почати думати, бо, знаєте, ми зайшли в TikTok, і ми отримали чудову реакцію з мільярдами переглядів – мільярдами і мільярдами переглядів», – заявив Трамп на фестивалі, організованому консервативною групою Turning Point. 

Заява обраного президента перед натовпом у Феніксі стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США. Він озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok.

«Вони зробили мені піковий графік, і це був рекорд, і це виглядало так красиво, що коли я подивився, то сказав: «Можливо, нам потрібно залишити цього паразита на деякий час», – наголосив обраний президент.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok. ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії, а якщо цього не захоче або зможе – сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Водночас у відео, опублікованому на платформі незабаром після того, як Байден підписав законопроєкт, генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що він впевнений у перемозі в суді.

Також повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

До слова, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.

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Теги: США TikTok президент Дональд Трамп

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