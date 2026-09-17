Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: що про нього відомо

Антон Ковальський до цього очолював Хмельницьку обласну прокуратуру

Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на Антона Ковальського. Відповідний указ №946/2026 глава держави підписав 17 вересня, пише «Главком».

Згідно з документом, виконання обов'язків генерального прокурора покладено на Антона Анатолійовича Ковальського. Указ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному сайті президента.

Скриншот указу президента

Хто такий Антон Ковальський

Антону Ковальському 42 роки, він уродженець Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство» та розпочав кар'єру в органах прокуратури.

За роки роботи Ковальський обіймав різні посади – від старшого слідчого та прокурора до керівних посад у прокуратурі Вінницької області. У 2020-2021 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. З 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою.

17 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський поклав на Ковальського виконання обов'язків генерального прокурора.

Чому звільнили Кравченка

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів. Він закликав парламент ухвалювати рішення самостійно та без впливу з боку інших органів влади.

Кравченко наголошував, що президент має конституційне право внести до парламенту подання про звільнення генерального прокурора, а в умовах воєнного стану – відсторонити його від виконання обов'язків. Водночас, за його словами, глава держави не може вимагати від депутатів конкретного рішення, оскільки воно належить до виключних повноважень Верховної Ради.

Варто зазначити, що Верховна Рада 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.