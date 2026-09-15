Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора

За постанову проголосували 317 народних депутатів

Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідну постанову проголосували 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, не було.

Зауважимо, що Руслан Кравченко заявляв про тиск на народних депутатів напередодні голосування за його звільнення з посади генерального прокурора. Він закликав Верховну Раду ухвалити рішення самостійно, без впливу з боку інших органів влади.

Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Глава держави направив до Верховної Ради подання про його звільнення.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Кравченко з 13 вересня перебуває у службовому відрядженні у Франції. Відповідний наказ про своє п’ятиденне відрядження він підписав сам.

Однак в Офісі генерального прокурора заявили, що не мають інформації про його поїздку.