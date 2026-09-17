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Трамп пригрозив ЄС митами через пропозицію надати Канаді статус асоційованого члена

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пригрозив ЄС митами через пропозицію надати Канаді статус асоційованого члена
Трамп: Якщо вони це зроблять, якщо я вважатиму це хоч трохи ворожим актом, я запроваджу дуже серйозні тарифи
фото: Bloomberg

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Канаді стати першим асоційованим членом Європейського Союзу

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити суворі мита або навіть припинити торгівлю з Європейським Союзом за окремими напрямками, якщо вирішить, що ініціатива залучення Канади до блоку має «погані наміри» чи шкодить американським інтересам. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Заява лунає на тлі загострення торговельної війни між Вашингтоном та Оттавою, в межах якої сторони вже обмінялися 50% митами. Причиною нової напруженості стала пропозиція Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн надати Канаді статус першого «асоційованого члена» ЄС, оголошена у Страсбурзі під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Канадський уряд пояснює поглиблення співпраці з Брюсселем стратегічним прагненням диверсифікувати торгівлю та зменшити залежність від США. Водночас аналітики зазначають, що статус «асоційованого члена» наразі юридично не визначений, а самі переговори можуть затягнутися на роки, додатково провокуючи негативну реакцію з боку американської адміністрації.

Як відомо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду першим в історії асоційованим членом Європейського Союзу. Новий статус має поглибити відносини сторін без повноцінного вступу Канади до ЄС. 

Під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі фон дер Ляєн закликала переглянути традиційні формати міжнародних союзів на тлі зростання напруги у світі. «У холодній крихкості сучасного світу потрібні нові партнерства. Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити двері для Канади, щоб вона стала першим асоційованим членом ЄС», – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада вивчає можливість отримання статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу. Карні доручив спеціальному посланнику в Європі опрацювати варіанти поглиблення відносин із ЄС.

За даними The Wall Street Journal, канадський прем'єр протягом кількох місяців проводив приватні переговори з європейськими лідерами щодо майбутнього відносин Канади з Європою. Він спілкувався з представниками Франції, Італії, Німеччини та скандинавських країн.

Одним із варіантів стало створення статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу. Він відрізнятиметься від повноправного членства та не передбачатиме приєднання Канади до спільного ринку ЄС у його нинішньому форматі.

Теги: США Канада Дональд Трамп Європейський Союз

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