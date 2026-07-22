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Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США
Зеленський зустрівся послом США при НАТО Метью Вітакером
скриншот з відео

Сторони обговорили збільшення постачання перехоплювачів для Patriot, виробництво цих систем в Україні та реалізацію Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави в соціальних мережах.

За словами президента, головною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони, зокрема збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot у межах програми PURL.

«Зараз це ключовий пріоритет, бо масовані російські удари не припиняються», – наголосив Зеленський.

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Також сторони обговорили українсько-американське оборонне партнерство, зокрема реалізацію рішення президента США Дональда Трампа, ухваленого в Анкарі, щодо надання Україні ліцензії на виробництво систем Patriot.

Окремо йшлося про реалізацію Drone Deal, яку нині опрацьовують команди обох держав. За словами Зеленського, ця ініціатива має значний потенціал, а сторони сподіваються найближчим часом завершити її узгодження.

Під час зустрічі президент також вручив генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду орден «За заслуги» III ступеня, подякувавши йому за підтримку України протягом років російської агресії.

Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США фото 1

«Україна вдячна президенту Трампу, Конгресу США й американському народові за підтримку», – зазначив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після домовленостей із президентом США Дональдом Трампом Україна отримала право на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв «Главком», під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та США обговорили посилення української протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєння та оборонну співпрацю. За підсумками переговорів Дональд Трамп підтвердив готовність США надати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot.

До слова, розгортання виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти кілька років навіть після отримання відповідної ліцензії від США. Головною проблемою стане створення повного виробничого циклу та локалізація складних технологій. 

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Теги: США Володимир Зеленський озброєння системи ППО Patriot

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