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Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 16 липня в церковному календарі – День пам'яті священномученика Афіногена та десятьох його учнів

16 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Афіногена, єпископа Севастійського, та десятьох його учнів, які прийняли мученицьку смерть під час жорстоких переслідувань за правління імператора Діоклетіана. У народі цей день прозвали Фіногеїв день, або Зажинки.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Афіногена та десятьох його учнів

Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Священномученик Афіноген жив у невеликому монастирі поблизу вірменського міста Севастія разом з десятьма учнями. Він був єпископом і користувався великою пошаною серед місцевих християн – саме завдяки його проповідям люди міцно трималися своєї віри попри тиск влади.

Коли місцевий правитель Філомарх наказав мешканцям принести жертви язичницьким ідолам і більшість християн відмовилася, він вирішив знищити джерело їхньої непохитності. Воїни вирушили до монастиря, але Афіногена там не застали й заарештували лише його учнів. Дізнавшись про це, єпископ сам прийшов до Севастії, почав докоряти судді за ув'язнення невинних і добровільно розділив кайдани зі своїми духовними дітьми.

Ні тортури, ні погрози не змусили ні Афіногена, ні його вихованців відректися від Христа. На очах у єпископа одного за одним стратили десятьох учнів. Єдиним проханням самого старця перед смертю було стратити його в стінах рідного монастиря – там він і прийняв мученицький вінець.

Цікавий факт: священномученику Афіногену приписують авторство давнього гімну «Світе тихий», який і сьогодні щодня звучить під час православної Вечірні. 

Молитва дня

До священномученика Афіногена та його учнів моляться про зміцнення у вірі, духовну мужність, захист від ворогів та за єдність християнської громади.

О, святий угоднику Божий, священномученику Афіногене! Ти з юних літ присвятив своє життя служінню Господу, словом і ділом утверджуючи віру Христову серед людей. Разом із десятьма твоїми учнями ти безстрашно виступив проти мучителів, не злякавшись ні катувань, ні смерті ради Царства Небесного.

Поглянь нині на нас, немічних і грішних, що звертаються до твого заступництва. Випроси у Всемилостивого Бога для нас дух мужності, терпіння та щирої любові до ближніх. Захисти нас твоїми молитвами від підступів ворогів видимих і невидимих, від спокус цього світу та від усякого зла.

Укріпи нашу віру, щоб ми в мирі та спокої прожили це земне життя і сподобилися разом із тобою та всіма святими славити Пресвяту Трійцю – Отця, і Сина, і Святого Духа на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Фіногеїв день, або Зажинки – він здавна збігався з початком активного збору врожаю. З цього часу літня спека поступово йде на спад, а ночі стають помітно прохолоднішими.

  • Бджоли активно літають із самого ранку – день буде погожим і сонячним.
  • Ластівки літають низько над землею – незабаром дощ.
  • Жаби голосно квакають увечері – погода невдовзі зміниться.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 16 липня не варто було братися за роботу з гострими предметами – пилкою, сокирою – і займатися важкою фізичною працею. Не радили мити підлогу і виносити сміття, щоб не «вимити» з оселі добробут. Вважали, що цей день краще присвятити тихій праці, молитві та роздумам.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято релігія

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