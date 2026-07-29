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Польща підтвердила візит Зеленського до Любліна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща підтвердила візит Зеленського до Любліна
Прем'єр Польщі Дональд Туск прийме Зеленського
фото: East News

Під час першої поїздки до Польщі після дипломатичного загострення президент України обговорить із Дональдом Туском підсумки переговорів із Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський 29 липня прибуде до польського Любліна, де проведе зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Інформацію про візит офіційно підтвердив уряд Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF TV.

У польському уряді повідомили, що головною темою переговорів стануть підсумки нещодавнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«Темою переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом», – зазначили у пресслужбі польського уряду.

За інформацією RMF FM, зустріч Зеленського і Туска приурочена до річниці створення «Люблінського трикутника», який заснували 28 липня 2020 року як формат співпраці України, Польщі та Литви.

Перед прибуттям до Польщі літак президента України, який повертався зі Сполучених Штатів, здійснив технічну посадку в ірландському Шенноні, після чого продовжив маршрут до Любліна.

Це стане першою поїздкою Володимира Зеленського до Польщі після дипломатичного загострення між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення президента України присвоїти військовому підрозділу почесне найменування на честь героїв УПА.

Після цього польська сторона позбавила Зеленського найвищої державної нагороди, а ЗМІ також звертали увагу, що президентський літак певний час не використовував повітряний простір Польщі.

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Теги: Польща Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна Дональд Туск переговори

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