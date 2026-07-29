Польща підтвердила візит Зеленського до Любліна

Під час першої поїздки до Польщі після дипломатичного загострення президент України обговорить із Дональдом Туском підсумки переговорів із Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський 29 липня прибуде до польського Любліна, де проведе зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Інформацію про візит офіційно підтвердив уряд Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF TV.

У польському уряді повідомили, що головною темою переговорів стануть підсумки нещодавнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«Темою переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом», – зазначили у пресслужбі польського уряду.

За інформацією RMF FM, зустріч Зеленського і Туска приурочена до річниці створення «Люблінського трикутника», який заснували 28 липня 2020 року як формат співпраці України, Польщі та Литви.

Перед прибуттям до Польщі літак президента України, який повертався зі Сполучених Штатів, здійснив технічну посадку в ірландському Шенноні, після чого продовжив маршрут до Любліна.

Це стане першою поїздкою Володимира Зеленського до Польщі після дипломатичного загострення між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення президента України присвоїти військовому підрозділу почесне найменування на честь героїв УПА.

Після цього польська сторона позбавила Зеленського найвищої державної нагороди, а ЗМІ також звертали увагу, що президентський літак певний час не використовував повітряний простір Польщі.