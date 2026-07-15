День Української Державності: президент відзначив діячів культури

Ксенія Баш, Андрій Хливнюк та Дмитро Кузьмін отримали звання народних та заслужених артистів

Актори, співаки, поети та художники отримали державні нагороди від Зеленського

Сьогодні, 15 липня, з нагоди Дня Української Державності Володимир Зеленський нагородив українських артистів. Діячі культури отримали державні нагороди та почесні звання. Про це пише «Главком» із посиланням на указ президента України.

Так, звання народної артистки України отримала акторка театру ім. Івана Франка Ксенія Баш. «Артистці драми – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», – йдеться в указі.

Ряди народних артистів також поповнив соліст опери театру ім. Тараса Шевченка Дмитро Кузьмін. «Провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка», – зазначено на сайті президента.

Ще низці культурних діячів було присвоєно звання заслужених артистів України. Серед них:

Анастасія Баірд – артистка балету Академічного театру «Київ Модерн-балет».

Ігор Кішман – підполковник, художній керівник військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

Ілона Кравченко – артистка балету Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка.

Ренат Сєттаров – артист Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Андрій Хливнюк – співак, вокаліст гурту «Бумбокс».

Віктор Храмов – артист хору Запорізької обласної філармонії.

Також Володимир Зеленський відзначив художника, члена Національної спілки художників Валерія Дувірака. Він отримав звання заслуженого художника України.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали телеведучий Тимур Мірошниченко та поет, перекладач і літературознавець Остап Сливинський. Орден Свободи отримав живописець, графік та монументаліст Олександр Дубовик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив українців почесними нагородами та званнями. Відзнаку від глави держави отримав ведучий Тимур Мірошниченко, він був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.