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Вибухи пролунали у Таганрозі. Спалахнув нафтовий термінал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибухи пролунали у Таганрозі. Спалахнув нафтовий термінал
Після вибухів у Таганрозі спалахнув об'єкт із перевалки пального
фото: росЗМІ

Під ударом також опинилося підприємство оборонно-промислового комплексу в сусідньому Азові

У російському Таганрозі після серії вибухів виникла пожежа на портовому нафтовому терміналі ТОВ «Курганнефтепродукт». За попередньою інформацією, одночасно було атаковано ще один об'єкт у Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на місцеві Telegram-канали.

За наявними даними, займання сталося на території портового термінала, який використовується для навантаження та розвантаження нафтопродуктів на морські судна.

Повідомляється, що підприємство забезпечує перевалку пального та є важливою ланкою логістичної інфраструктури регіону. Крім того, за попередньою інформацією моніторингових каналів, під атакою опинився Азов Ростовської області.

Ймовірною ціллю став АТ «Азовський оптико-механічний завод» – підприємство, яке входить до російського оборонно-промислового комплексу. Завод спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня безпілотники атакували окупований Крим. За даними моніторингових каналів, у Євпаторії було уражено електропідстанцію, після чого місто, а також Саки й частина Сакського району залишилися без електропостачання. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а над селом Уютне поблизу Євпаторії зафіксували проліт дронів.

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Теги: росія ЗСУ дрон

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