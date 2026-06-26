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«Я б замислився над своїми варіантами»: НАТО оцінило становище Путіна

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Я б замислився над своїми варіантами»: НАТО оцінило становище Путіна
Чорний дим над Москвою після удару українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Капотні
фото з відкритих джерел

Заступник верховного головнокомандувача НАТО: перспективи Росії «не виглядають добре»

Удари України по Москві загрожують владі Путіна – таку оцінку дали чиновники НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі, маршал авіації сер Джонні Стрінгер, заявив, що становище Путіна стало критичним. «Якби я був на його місці, я б замислився над своїми варіантами – бо вони не виглядають добре», – сказав він в інтерв'ю The Telegraph під час конференції з питань сухопутної війни Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) у Лондоні.

За словами Стрінгера, Росія зазнала «низки невдач» у війні, яка триває вже понад чотири роки. Чиновники НАТО рідко публічно коментують внутрішню політику Росії, однак дали The Telegraph детальні оцінки її воєнного потенціалу.

Тисяча дронів і палаючий НПЗ

Минулого тижня Київ атакував Москву тисячею безпілотників – найбільший авіаудар по російській столиці за всі роки війни. Атака знищила великий нафтопереробний завод і змусила Кремль перекинути підрозділи ППО з лінії фронту для захисту міста. За кілька днів до цього аналогічний удар стався в Санкт-Петербурзі, де також постраждав нафтопереробний завод.

Путін усі ці роки намагався захистити власне населення від реалій війни. За оцінками НАТО, вона коштувала Росії 500 тис. загиблих. Київ натомість заявляє, що щомісяця виводить з ладу до 30 тис. ворожих військових.

Стармер і Федоров: «настрій у Москві змінюється»

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті E5 заявив, що росіяни дедалі більше відвертаються від Путіна. «Є чіткі ознаки того, що настрій у Москві повертається проти путінської війни», – сказав він і закликав посилити санкції та нарощувати військову підтримку України.

Міністр оборони України Михайло Федоров, який також приїхав на конференцію RUSI, назвав хвилю дронових ударів частиною стратегії «виснаження» російських сил. «Ми бачимо, що Україна повертає ініціативу у цій війні», – заявив він, додавши, що інвестиції останніх місяців «незабаром дадуть результат».

Начальник сил безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив, що під час атак було вражено 48 військових об'єктів, зокрема головну електропідстанцію Севастополя – найбільшого міста окупованого Криму. Внаслідок удару місто залишилося без електроенергії.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що удари по Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни – за оцінкою CNN, нездатність Росії захистити свою столицю від атак переводить проблему на зовсім інший рівень.

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Теги: росія міністр санкції інвестиції завод Україна Михайло Федоров населення авіаудар росіяни Кір Стармер Роберт Бровді нафта

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