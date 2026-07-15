Зеленський і кришка: курйоз на параді в Парижі (відео)

Мережа дискутує на тему зручності невідривних кришок на пластиковій продукції в ЄС

Президент України Володимир Зеленський втрапив у курйозну ситуацію, яку підмітили західні ЗМІ. Він відірвав кришку від пляшки, що суперечить правилу ЄС про пластикову продукцію. Про це розповідає «Главком».

Під час військового параду у Парижі з нагоди Дня взяття Бастилії Володимир Зеленський вирішив випити води, що потрапило в обʼєктив преси. Коли президент відкрив пляшку, він відірвав від неї кришку, щоб вона не заважала. Однак вона була міцно прикріплена, тож Зеленський доклав зусиль.

У мережі підмітили цей момент через те, що кришки до пляшок у країнах ЄС прикріплені не просто. Річ у тім, що це є правилом ЄС. З 3 липня 2024 року держави-члени ЄС мали вжити всіх заходів, аби вся пластикова продукція була представлена на полицях магазинів з прикріпленими кришками.



Це правило введене згідно з Директивою 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля. Усе заради того, щоб кришка гарантовано потрапила на переробку разом із використаною пляшкою, а не потрапила у природу, наприклад воду чи ґрунт. Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Водночас у мережі з'явилися різні дискусії стосовно цього правила та того, як Володимир Зеленський відкрив пляшку. Дехто жартує, що таким чином президент «знайшов спосіб обійти директиву», а інші наголошують на незручності невідривних кришок під час пиття.

Нагадаємо, 14 липня, у Парижі президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Цьогоріч тема параду повʼязана з російською агресією проти України та називається «Стратегічне пробудження Європи».

Як розповідав «Главком», президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали державну вечерю у Парижі під час офіційного візиту до Франції. Подружжя з'явилося на публіці у стриманих образах.