Зеленський нарешті зважився: президент вирушає в регіони, охоплені паводком



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Мені треба на Закарпаття, в Івано-Франківську область, тому що ви знаєте, що зараз там відбувається, - президент

Президент повідомив, що сьогодні поїде в Івано-Франківську область

Президент Володимир Зеленський вирушає до західних регіонів України, які постраждали від негоди. Про це він заявив під час церемонії вручення сертифікатів на нові квартири 12 родинам, які втратили житло під час вибуху в будинку на столичних Позняках.

Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.



«У нас, на жаль, в країні, окрім прекрасних місць і великої кількості прекрасних людей, є багато трагедій. Я хочу вибачитись, ще раз - співчуття тим, хто втратив свої родини. Мені треба на Закарпаття…, в Івано-Франківську область, тому що ви знаєте, що зараз там відбувається», - сказав Зеленський.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.