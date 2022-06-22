Зеленський виступив перед канадськими студентами (відео)

Йшлося про Україну і життя після війни

Президент України Володимир Зеленський 22 червня виступив із промовою перед студентами Канади.

«Спілкуватися зі студентами іноземних вишів уже стало доброю традицією. Сьогодні поговорив з представниками ключових канадських університетів. Було багато глибоких запитань. Про Україну, наше теперішнє і яким буде наше життя після цієї війни. Відповідав, як завжди, максимально щиро. Таку ж щиру підтримку відчув і від студентів», – повідомив глава держави.

Україну та Канаду розділяє океан і сім тисяч кілометрів, але «між нами існує повне порозуміння». Сьогоднішня зустріч стала черговим підтвердженням цього, вважає Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі.

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