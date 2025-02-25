Жителька Одеси за вказівкою росіян пошкодила залізницю

СБУ затримала жінку та та вилучила в неї частину вибухового пристрою

Куратори готували жінку до завдань «наступного рівня»

В Одесі затримано агентку російської розвідки, яка за вказівкою кураторів підпалила релейну шафу на залізниці і готувалася до нового «завдання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією правоохоронців, затриманою є 32-річна одеситка, яка наприкінці 2024-го була завербована ворогом. За вказівкою російських кураторів вона підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій̆ лінії залізничного сполучення.

Пізніше жінка отримала нове завдання – облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою. Для цього вона їздила до Дніпра і там забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет.

Після повернення в Одесу агентка намагалася закласти комплектуючу для вибухового пристрою у заздалегідь підготовлену схованку біля портової̈ інфраструктури. Проте її затримали контррозвідники СБУ та вилучили частину вибухового пристрою.

Як з’ясувалося, наступною складовою схрону була б вогнепальна зброя, яку затримана так само мала забрати з іншого міста.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

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