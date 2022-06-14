Злив дані ворогу. Дитячому лікарю на Херсонщині оголошено підозру

Через дії лікаря окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції

Лікар повідомив окупантам, де зберігаються документи з особистими даними працівників поліції

Заступника гендиректора лікарні підозрюють у держзраді за те, що він сприяв ворогу в отриманні інформації про співробітників поліції Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику генерального директора закладу охорони здоров’я з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора. З власної ініціативи він повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Нагадаємо, раніше колишнього працівника Державної фіскальної служби України оголосили у міждержавний розшук за сприяння так званій «ДНР».

Також працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді восьми правоохоронцям із Запорізької області, які вирішили «служити» російсько-окупаційним військам.