Сили оборони ліквідували брата скандального депутата Держдуми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони ліквідували брата скандального депутата Держдуми
З 2014 року Мілонов активно підтримував анексію Криму та заявляв, що Україна «не має права на незалежність»
Брат російського депутата помер внаслідок поранення

Брат російського політика Віталія Мілонова, який активно підтримував агресію РФ проти України, загинув внаслідок поранення на війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За даними ЗМІ, Олександр Мілонов був добровольцем підрозділу розвідки «третьої загальновійськової армії ЛНР» та воював проти українських захисників. Він зазнав поранення і потрапив до шпиталю, де згодом помер через ускладнення після поранення. Його було поховано 19 серпня у Санкт-Петербурзі.

Віталій Мілонов – брат ліквідованого окупанта – депутат Держдуми РФ від провладної партії «Единая Россия». Найбільшу популярність отримав у 2010-ті роки як автор та лобіст резонансних законів у Санкт-Петербурзі та на федеральному рівні. Він активно виступав за заборону ЛГБТ.

З 2014 року активно підтримував анексію Криму та публічно заявляв, що Україна «несамостійна» та «не має права на незалежність». У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виступав із радикальними заявами, вимагаючи «денацифікації» та «повного контролю Росії» над українськими територіями.

Ба більше, у вересні 2022 року політик заявляв, що воює на Донбасі. Він стверджував, що попросив відправити його до зони бойових дій 23 вересня.

Як відомо, польська влада перед повномасштабним вторгненням закрила в'їзд до Євросоюзу скандальному депутату Держдуми РФ, заблокувавши його шенгенську візу.

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідовано жителя Сахалінської області Дениса Горіна, засудженого за кілька вбивств та вживання людського м'яса в їжу. Горіна тричі судили у справах про вбивства.

Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року: тоді сахалінські видання звернули увагу на опубліковану ним в соцмережах фотографію у камуфляжній формі із шевроном із зображенням чебурашки та написом «Зачебурашим». Ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін помилував його. У реєстрі спадкових справ зазначено, що Горін загинув 1 липня 2024 року.

До слова, захисники України знищили російського окупанта – важкоатлета Владислава Єфімова.

Теги: росіяни Віталій Мілонов окупанти

