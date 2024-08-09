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Російська ракета, що вдарила по «Охматдиту», могла бути виготовлена за лічені дні до атаки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російська ракета, що вдарила по «Охматдиту», могла бути виготовлена за лічені дні до атаки
фото з відкритих джерел

Крилата ракета Х-101, використана для атаки на дитячу лікарню, могла бути виготовлена Росією незадовго до самого удару 

Згідно з дослідженням Conflict Armament Research (CAR), крилата ракета Х-101, використана Росією для удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня, могла бути виготовлена всього за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до атаки. Про це інформує дослідження Conflict Armament Research. 

Проаналізувавши уламки ракети Х-101, фахівці CAR з'ясували, що вона була виготовлена ​​максимум за три місяці до атаки. Також є можливість, що її зібрали за вісім днів до удару.

Фахівці зазначили, що на хвостовій частині ракети дослідники виявили частини 13-значного виробничого номера (31526379XXXXX). Останні п'ять цифр вони приховали, оскільки це повністю ідентифікувало б ракету.

Перші шість цифр (315263) однакові для всіх виробничих номерів ракет Х-101, помітили в організації. При цьому, як зазначають у CAR, наступні цифри 7 та 9 вказують на те, що ракету виготовили у другому кварталі 2024 року (у період між 1 квітня та 30 червня).

Враховуючи те, що росіяни атакували «Охматдит» 8 липня, дослідники зробили висновок, що ракету могли виготовити або за кілька тижнів, або за кілька днів до атаки.

Експерти CAR проаналізували, що  уламки ракети та виявили частини виробничого номера, які вказують на те, що вона була виготовлена у другому кварталі 2024 року. Це означає, що від моменту виробництва до моменту удару могло пройти мінімум вісім днів.

 Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»

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Теги: скандал Охматдит ракета росіяни уламки ракет російська ракета

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