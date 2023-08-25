Виробник пива Heineken покинув Росію, продавши їй свої активи за €1

Процес виходу з російського ринку розпочався ще у березні 2022 року, але зайняв більше часу, ніж очікувалося

У корпорації було сім пивоварень у країні-агресорці

Нідерландська пивоварна корпорація Heineken вийшла з ринку Росії, продавши свої активи там російській Arnest Group за символічний €1. Про це пише Reuters.

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Компанія заявила, що угоду вже схвалили, однак це, імовірно, призведе до збитків у €300 млн. Процес виходу з російського ринку розпочався ще у березні 2022 року, але зайняв більше часу, ніж очікувалося.

Водночас угода включає трирічну ліцензію на деякі менші регіональні бренди, але Heineken не отримуватиме від них доходів і не підтримуватиме їх.

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У Heineken було сім пивоварень в Росії та 1800 співробітників, які отримають гарантії працевлаштування на наступні три роки.

Раніше повідомлялося, що власник елітних брендів віскі закриває представництво в Росії.