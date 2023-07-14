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Нардеп розтлумачив, що робити військовому у разі відмови у відпустці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардеп розтлумачив, що робити військовому у разі відмови у відпустці
Кожен військовослужбовець має право на 30-денну основну щорічну відпустку + 10 днів за сімейними обставинами
фото з відкритих джерел

Закон Гончаренка про відпустки та збільшення виплат військовослужбовцям, курсантам та строковикам (№9342) був проголосований в кінці червня

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що робити військовослужбовцям, якщо командування відмовляє їм у відпустці. Інфографіку з порадами він опублікував у своєму телеграм-каналі.

За словами нардепа, спочатку треба добитися письмової відповіді на поданий рапорт про відпустку. Письмова відмова має бути обовʼязково.

Також якщо рапорт військового не приймають, його можна відправити на адресу військової частини поштою з повідомленням про доставку.

Нардеп розтлумачив, що робити військовому у разі відмови у відпустці фото 1

Можна заактувати відмову у прийнятті рапорту, додав Гончаренко. Для цього потрібно скласти акт в довільній формі і зазначити в ньому двох свідків. Окремо нардеп зазначив, що написаний акт можна ще підкріпити відеозаписом.

«Часто чую про скарги, що військовим відмовляють у відпустці, хоча всі підстави для неї є. Тому підготував важливу інструкцію, що робити військовому, коли командир не приймає рапорт», – написав Гончаренко.  

Нагадаємо, що закон Гончаренка про відпустки та збільшення виплат військовослужбовцям, курсантам та строковикам (№9342) був проголосований в кінці червня. Через декілька днів закон підписав президент Зеленський.

Кожен військовослужбовець має право на 30-денну основну щорічну відпустку + 10 днів за сімейними обставинами. Для оформлення відпустки треба подати рапорт безпосередньо командиру, оскільки він приймає рішення.

Командир може відмовити, якщо близько 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу вже перебувають у відпустці і надання відпустки інших військовим можливе після їх повернення.

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Теги: Олексій Гончаренко військові відпустка

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