Нічна атака дронів: Генштаб повідомив деталі

Ворог випустив 20 БпЛА типу Shahed-136/131

У ніч на 4 квіьня російські загарбники атакували території України безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 11 із 20 запущених ворожих дронів. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб.

Як зазначається, вночі ворог атакував Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 12 людей травмовано. У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. До відома, окупанти двічі за ніч били по Харківщині

Триває 771-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.