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Підрив Каховської ГЕС: перший супутниковий знімок руйнувань

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: перший супутниковий знімок руйнувань
Вигляд зруйнованої Каховської ГЕС із супутника
фото: Схеми

Дамба Каховської ГЕС зазнала масштабних руйнувань

Журналісти опублікували супутниковий знімок, на якому видно наслідки підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Фотографію опублікували «Схеми».

На супутниковому фото Planet Labs за 6 червня видно руйнування ГЕС.  У порівнянні зі знімком за 4 червня помітно, що майже вся споруда ГЕС була зруйнована.

Каховська ГЕС 4 червня 2023 року
Каховська ГЕС 4 червня 2023 року
фото: Схеми
Зруйнована Каховська ГЕС 6 червня 2023 року
Зруйнована Каховська ГЕС 6 червня 2023 року
фото: Схеми

Щоб спричинити такі руйнування, сила вибуху має бути величезною. Це доводить, що окуповану ГЕС військовослужбовці країни-агресора підірвали зсередини.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Це свідчить про те, що Росія готувалася до теракту на Каховській ГЕС

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Теги: Каховська ГЕС війна окупанти

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