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Німеччина відновила торгівлю скрапленим газом із РФ – Bloomberg

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Німеччина відновила торгівлю скрапленим газом із РФ – Bloomberg
Німецька компанія SEFE - колишній підрозділ російського газового гіганта «Газпром»
фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Німецька компанія доставить російський скраплений газ до Індії

Німецька компанія Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), колишній підрозділ російського газового гіганта «Газпром», відновила торгівлю скрапленим газом із РФ. Про це пише Bloomberg.

 «Німецький уряд зазнає критики через його зв’язки у енергетичній сфері, оскільки підтримувана за гроші платників податків компанія повернулася до торгівлі скрапленим газом із Росією», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що компанія SEFE планує завантажити газ, скраплений ямальським заводом у Сибіру на початку наступного місяця. «Минулого року, на піку європейської енергетичної кризи, Німеччина націоналізувала цю компанію», – нагадує Bloomberg.

Агентство зауважує, що хоча вантаж російського газу прямує до Індії, однак бізнес-стосунки німецької державної компанії із Росією «викликають деяку тривогу».

«1 жовтня судно SEFE «Ріка Амур» завантажить російський вантаж у Бельгії способом перевалки й доставить його до Індії цього ж місяця», – стверджує Bloomberg із посиланням на дані порту.

Водночас у самій компанії запевнили, що жодним чином не порушують європейські санкції. «Німецькі порти не залучені до цього процесу, як і європейські чи німецькі газові мережі. Таким чином, ці поставки не надходять на німецький ринок, до промисловості чи користувачів у Німеччині», – наголосив речник SEFE.

SEFE має довготермінові контракти на закупівлю певних обсягів ямальського скрапленого газу, які були успадковані нею від минулого у складі «Газпрому». Компанія також має окремі довготермінові зобов’язання стосовно здійснення поставок до Індії.

Теги: Німеччина росія газ санкції Газпром

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