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ЗСУ зберігають позиції у районі Кринок та продовжують позиційні бої: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ зберігають позиції у районі Кринок та продовжують позиційні бої: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Українські війська продовжували вести позиційні бої на Куп'янському напрямку, зберігаючи свої позиції в районі Роботиного Запорізької області та Кринок Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Відомості з інституту вивчення війни побачили, що російські війська підтвердили поступ у районі Куп'янська та Кремінної. Відео з геолокацією, опубліковане 23 грудня, показує, що російські війська досягли незначних успіхів у північній Синьківці (на північний схід від Куп'янська) та на південь від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Російські та українські війська продовжували позиційні бої на Куп'янському напрямку в районі Синьківки, озера Лиман (на північний захід від Синьківки) та Іванівки, а також на захід від Кремінної в районі Житлівки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

За словами ISW, російські війська трохи просунулися на північний схід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 23 грудня, показує, що російські війська просунулися на південний захід від Спірного.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої відбулися на північний захід та південний захід від Бахмута біля Андріївки.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбулися на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Новокалинового та Степового та на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Первомайського та Невельського.

Відео з геолокацією, опубліковане 22 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Новомихайлівки.

В ISW виявили, що 23 грудня російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), але підтверджених змін на лінії фронту в районі кордону Донецької та Запорізької областей не було.

23 грудня російські та українські війська продовжували позиційні бої в районі Роботиного, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Повідомляється, що російські війська атакували вздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокоповка-Вербове на південь та схід від Роботиного, а також атакували в районі Новопокровки (на північний схід від Роботиного).

Російські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відео з геолокацією, опубліковане 23 грудня, показує, що російські війська просунулися у західній частині Кринків на східному березі.

Українські війська зберегли свої позиції у районі Кринок, де продовжуються позиційні бої.

Раніше повідомлялося, що українські війська вже відчувають нестачу боєприпасів на фронті через скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів, тому вимушені скасовувати наступальні операції. 

До слова, із настанням холодів як українські, так і російські війська, ймовірно, страждають від нашестя щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.  

Теги: Генштаб ЗСУ Лиман

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