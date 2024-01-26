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Глава МЗС Фінляндії пояснила, навіщо РФ направляє до країни мігрантів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глава МЗС Фінляндії пояснила, навіщо РФ направляє до країни мігрантів
Фінляндія захищає не лише власний кордон, але й кордони європейських країн та НАТО
фото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva

Міністерка переконана, що країна-агресорка і надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та ЄС

Фінляндія повністю закрила кордон, оскільки РФ умисно направляла до країни та ЄС людей із кримінальним минулим, які можуть вчиняти акти шпигунства або саботажу. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у інтерв'ю виданню RND.

За словами міністерки, Росія цілеспрямовано мобілізує людей із третіх країн та відправляє їх до Фінляндії та країн ЄС, тож Гельсінкі вимушено закрили весь кордон. Вона додала, що Фінляндія захищає не лише власний кордон, але й кордони ЄС та НАТО, адже «якщо така держава, як Росія, використовує людей для ведення гібридної війни, то наших чинних законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції з прав людини».

Валтонен зазначила, що прикордонні переходи з Росією наразі закриті, але ситуація з безпекою на кордоні усе ще залишається серйозною.

«Лише минулого тижня сухопутний кордон з Фінляндією перетнули 15 мігрантів. Це не лише незаконно, але й дуже небезпечно при мінус 20 градусах і глибокому снігу. Ми повинні очікувати, що Росія і надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу. Нещодавно після перетину на теренах нашої країни зникли 160 росіян. І мене турбує цей факт», – сказала очільниця фінського МЗС.

Міністерка назвала «абсолютно неприйнятним, що третя країна може вирішувати, які люди приїжджають до Фінляндії та ЄС, особливо коли вона усе ще веде незаконну агресивну війну». І додала, що серед мігрантів з Росії є багато людей з кримінальним минулим.

«Росіяни навіть відправляють до нас людей, які були причетні до воєнних злочинів. Ми не знаємо, які домовленості цих людей з російською владою. Деякі з них розповіли фінським органам у справах біженців, що Росія відправила б їх на війну в Україну, якби вони не перетнули кордон», – зазначила вона.

Еліна Валтонен наголосила, що якщо Росія дозволяє цим людям воювати в Україні, то вони можуть воювати деінде.

Нагадаємо, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевняє, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією. «У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені. Проте всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв», – заявив він.

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Теги: росія Фінляндія кордон росіяни

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