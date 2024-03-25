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ЗСУ знищили три російські танки за 15 хвилин (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили три російські танки за 15 хвилин (відео)
Танкісти 53-ї ОМБр знищили російські танки
фото ілюстративне

Український екіпаж зупинив просування противника на авдіївському напрямку

Танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищили три танки російських загарбників. Кадри бою оприлюднила пресслужба підрозділу.

«15 хвилин, один екіпаж танка, три постріли, три повністю спалені ворожі танки. Саме так закінчилася чергова спроба противника просунутися вперед», – йдеться в повідомленні.

Локація зіткнення невідома, проте оглядачі «Мілітарного» зазначили, що 53-тя бригада воює на Авдіївському напрямку, тож можна припустити, що український екіпаж зупинив просування противника в цьому ж районі.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

 

Теги: танки війна

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