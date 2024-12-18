Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням чотирьох ракет, 40 авіаударів, скинули 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 632 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Противник проводив три наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку

За підтримки авіації російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. Дотепер тривають три боєзіткнення. Водночас ворог завдав бомбардувань поблизу населених пунктів Сергіївка, Терни та Іванівка, загалом скинувши сім керованих авіабомб.

На Сіверському напрямку

Ворог атакував населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. Три з дев’яти боєзіткнень на цей час незавершені. Авіація загарбників завдала ударів 11 керованими бомбами по населених пунктах Федорівка, Різниківка, Виїмка та Серебрянка.

На Краматорському напрямку

З початку минулої доби ворог атакував у районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху. Крім того, противник скинув шість керованих авіаційних бомб поблизу Пазено та Васюківки.

На Торецькому напрямку

Учора відбулося сім боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі тривають два боєзіткнення. У районі населеного пункту Романівка загарбники скинули одну авіабомбу.

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки. Наші захисники відбили 23 штурми, ще 12 боєзіткнень продовжуються до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 349 окупантів, з них 149 – безповоротно. Також знищено мотоцикл та 30-мм станковий автоматичний гранатомет. Окрім цього, пошкоджено танк, бойову машину піхоти та автомобіль росіян.

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Двадцять боєзіткнень завершено, ще шість – досі продовжуються. Втрати ворога на напрямку склали 23 окупанти, з них вісім – безповоротно. Крім цього, знищено дві та пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки ворога.

На Времівському напрямку

Противник 22 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки. Українські захисники стійко тримають оборону, досі триває дев'ять бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку

Учора ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили три боєзіткнення в районах Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки. Крім цього, ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Зелене Поле, скинувши п’ять керованих бомб.

На Придніпровському напрямку

За підтримки армійської авіації ворог два рази марно атакував наших оборонців.

На Курщині

Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників, противник завдав вісім авіаударів та здійснив понад триста артилерійських обстрілів, до цього часу тривають три боєзіткнення.

На інших напрямках – без особливих змін.

Учора за ефективну бойову роботу було відзначено воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем та 124-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 1029-й день повномасштабної війни в Україні.