Головна Країна Політика
search button user button menu button

Іран готується передати балістичні ракети РФ: МЗС відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран готується передати балістичні ракети РФ: МЗС відреагувало
фото ілюстративне

Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет Росії. Україна закликає Іран утриматися від таких кроків та попереджає про руйнівні наслідки для двосторонніх відносин. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

«МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації. Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки», – йдеться у заяві МЗС.

Вже понад два роки Україна та українці, ідеться у заяві, щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва.

«Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу», – зазначили у МЗС, закликавши світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Ммоскву заради захисту міжнародного миру та безпеки.

«Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», – ідеться у заяві.

Як повідомлялося,  європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ. Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

Читайте також:

Теги: балістичні ракети Іран росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко заявляє, що йому нібито «підкидають з боку» пропозиції «плюнути на цю Росію» та «відвернутися» від неї.
Лукашенко поскаржився, що його заохочують відвернутися від Путіна
27 серпня, 18:44
У Харкові загорівся приватний будинок
Вибухи у Харкові та пожежа в Росії: головне за ніч
25 серпня, 07:42
На референдумі про статус Криму Борис Дейч проголосував за приєднання півострова до Російської Федерації
«Слуга» Богуцька просить президента забрати звання «Герой України» у трьох колаборантів, двоє з яких уже померли
24 серпня, 19:40
У Росії дрони атакували склад з боєприсами
Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
24 серпня, 07:50
Наміри провладної партії «Грузинська мрія» викликали гостру реакцію опозиції
Правляча партія Грузії хоче переписати конституцію «для відновлення територіальної цілісності»
20 серпня, 21:31
Американські посадовці зараз працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає Росія
Росія перекинула на Курщину кілька тисяч солдатів з інших напрямків – CNN
16 серпня, 09:25
Остаточна інформація щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих встановлюється
Росіяни знову атакували Краматорськ: є поранені
11 серпня, 09:53
Білорусь стверджує, що направить до кордону з Україною військових
Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
10 серпня, 14:33
Росія – це чумний барак, якого цураються номінально близькі
Путін раптом опинився на самоті
9 серпня, 17:40

Політика

Іран готується передати балістичні ракети РФ: МЗС відреагувало
Іран готується передати балістичні ракети РФ: МЗС відреагувало
Колишній очільник Мінкульту попрощався і зняв вивіску міністерства (фото)
Колишній очільник Мінкульту попрощався і зняв вивіску міністерства (фото)
Зеленський в Італії зустрівся з представниками бізнесу
Зеленський в Італії зустрівся з представниками бізнесу
Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки
Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки
Умєров підсумував 24-й «Рамштайн»: що отримає Україна
Умєров підсумував 24-й «Рамштайн»: що отримає Україна
Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю
Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
47K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Румунія прийде – порядок наведе. Навіщо Бухарест купує молдовський порт на кордоні з Україною
9468
Виплата пенсій та субсидій: Шмигаль відповів, чи вистачить країні грошей
6657
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua