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Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського в саміті G7

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського в саміті G7
Саміт G7 відбудеться 13-15 червня в італійській Бриндізі
фото з відкритих джерел

На саміті G7 зберуться представники щонайменше п'ятнадцяти країн і міжнародних інституцій

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої сімки», який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії. Про це повідомила італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні, передає ansa.it.

За словами політикині, на саміті G7 будуть присутні щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім сами лідерів краї-учасниць «Групи семи» та Папи Римського.

Нагадаємо, що в Італії відбулася зустріч міністрів фінансів та глав центральних банків країн-членів «Групи семи» (G7) для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні. Зустріч стосувалася обговорення використання російських активів на суму близько $300 млрд, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.

За повідомленням Bloomberg, члени «Великої сімки» не розморозять активи Росії, доки країна-агресорка не виплатить Україні компенсації за завдані війною збитки. Міністри фінансів країн «Великої сімки» планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Теги: саміт Велика сімка Італія Володимир Зеленський

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