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20 років Помаранчевій революції. Керівник штабу «Нашої України» розказав, як Ющенко образив соратників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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20 років Помаранчевій революції. Керівник штабу «Нашої України» розказав, як Ющенко образив соратників
Тарас Стецьків, Микола Томенко, Роман Безсмертний, Володимир Філенко та Василь Куйбіда
фото з відкритих джерел

Безсмертний: «Я розбудовав структуру партії з людьми, про яких Ющенко пізніше сказав: «Я вас всіх знайшов на смітнику»

Народний депутат багатьох скликань, ексвіцепрем'єр та дипломат Роман Безсмертний, який із 2002 року керував роботою штабу «Нашої України» та розбудовував структуру партії пригадав момент, який фактично став початком кінця легендарного політичного проєкту –  партії «Наша Україна» Віктора Ющенка. За словами Безсмертного він працював у штабі з людьми, які докладали зусилля для перемоги Ющенка і яким Ющенко в один момент сказав: «Я вас всіх знайшов на смітнику». Ці слова, за словами Безсмертного, образили багатьох соратників. Про це екснардеп розповів в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

«Ніхто не питав, як ці люди (штаб «Нашої України», – «Главком») працювали, в яких умовах тощо… А вони працювали. І з осені 2002 року брали участь у публічних акціях, які у 2003-му перенесуться вже на вулицю. У цих акціях брали участь відомі люди – такі як Володимир Філенко, Тарас Стецьків та інші, яким я безмежно вдячний», – сказав колишній народний обранець.

За словами Безсмертного, так тривало доти, доки у штабі не відбулися зміни (очевидно, мова йде про те, що управління процесами у партії перебрали на себе сумновідомі любі друзі – «Главком») і доки не було вирішено, що Безсмертний займатиметься саме вуличними акціями. Бо вже у 2002 році було зрозуміло, що слід готуватися до організованого спротиву, каже він.

«Більшість тоді не вірила, що люди масово виходитимуть на вулицю – вірили, мабуть, лише ті, хто безпосередньо докладав зусиль до організації акцій. Таких акцій було проведено п’ять – зокрема, й та, що відбулася на Співочому полі. Ми називали це репетицією і розуміли, що тільки масовість виступів на підтримку Ющенка убезпечить їх учасників від застосування владою сили», – пригадав співрозмовник.

Збори на підтримку Ющенка на Співочому полі у Києві відбулася 9 липня 2004 року – після того, як 4 липня Центрвиборчком розпочав реєстрацію кандидатів у президенти. Як писало тоді одне з медіа, «реєстрацію Ющенка супроводжувала безпрецедентна акція – до столиці з’їхалися його прибічники з усієї країни. За кількістю учасників акція на підтримку Ющенка перевершила навіть ініційовану опозицією «Повстань, Україно!».

«Повстань, Україно! – це акція другої половини 2002-го – першої половини 2003 року, яка певною мірою намагалася розвинути рух «Україна без Кучми». Головна вимога учасників – відставка Кучми та дострокові вибори президента. Ініціаторами акції виступили Блок Юлії Тимошенко, Соцпартія та КПУ. «Наша Україна» приєдналася до «Повстань, Україно» пізніше. Відоме гасло помаранчевого Майдану «Разом нас багато, нас не подолати» вперше почало звучати саме на цій акції – це було восени 2002 року.

На переконання Безсмертного, події 2004-2005 років узагалі не були революцією. «То були протести, викликані незаконними діями влади в ході виборчої кампанії. Вони були спрямовані на виборювання свободи і права на вільні вибори та чесний підрахунок голосів. Революцією був лише студентський Майдан 1990-го, бо він призвів до зміни влади та до сутнісних змін у державі. А от Помаранчева революція та Революція Гідності – це протести, викликані спробою інтервенції з боку Москви. У 2014-му ця спроба інтервенції була посилена ще й застосуванням зброї. Формаційних змін – таких, які мали місце у 1990-му – не було ані в 2004 році, ані в 2013-2014 роках», – пояснив політик.

Нагадаємо, що, на думку Безсмертного, отруєння третього президента України Віктора Ющенка вплинуло на багато речей. Передусім – на довіру всередині партії «Наша Україна». Замість того, щоб шукати ворогів ззовні, почалися внутрішні розборки всередині команди, що й призвело до розвалу «помаранчевої справи». 

Крім того, соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна».

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Теги: Роман Безсмертний Віктор Ющенко Помаранчева революція

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