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Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах
Трамп швидко перевершив Байдена за кількістю підписників і вподобань у TikTok
фото з відкритих джерел

За півтора року в TikTok було приблизно вдвічі більше дописів на підтримку Трампа, ніж Байдена

Президент США Джо Байден зустрівся з популярними TikTok-блогерами, щоб проконсультуватися щодо однієї з найбільших проблем його президентської кампанії: як переконати молодь голосувати за президента. Про це пише Washinigton Post.

Як зазначає видання, популярних блогерів запросила онучка Байдена, Фіннеган Байден на зустріч до п'ятизіркового готелю навпроти Центрального парку у Нью-Йорку, аби ті дали пораду. До блогерів вийшов і сам президент. Окрім того, інфлюенсерів запросили до Radio City Music Hall для збору коштів за участю Байдена та експрезидентів Клінтона та Обами. Постійні учасники платили до $500 тис. за участь, блогерів пустили безплатно.

І кампанія Байдена, і Дональд Трамп приєдналися до платформи TikTok в останні місяці. Трамп швидко перевершив Байдена за кількістю підписників і лайків. За словами представника TikTok, який побажав залишитися анонімним, у період із січня 2023 року до кінця квітня 2024 року у TikTok було приблизно вдвічі більше дописів на підтримку Трампа, ніж на підтримку Байдена.

Блогери, з якими співпрацювала команда Байдена, також публікувала у себе в соцмережах контент про вибори. Хтось пропонував поділилися фактами про вибори, хтось – спростити пояснення процесу голосування, щоб зробити участь більш приємною та звернути увагу на особистий досвід та вразливість молодих виборців.

Утім низка блогерів отримали критику на свою адресу після таких дописів. Так, одна з блогерок відвідала збір коштів та невеликий круглий стіл, а також опублікувала спільну фотографію з Фіннеган Байдена з події в Instagram. Фото було завалено коментарями з критикою Байдена і на деякий час було видалено з її сторінки.

У коментарі WP блогерка пояснила, що підтримка кандидата «не означає, що вона повністю згодна з кожною політикою чи кожною його дією».

«Я б ніколи не тиснула на свою аудиторію, щоб вона голосувала так чи інакше, але я буду адвокатувати за Байдена. І я думаю, що, очевидно, це викличе ненависть, але я сподіваюся, що врешті-решт це просто спонукатиме людей цікавитися політикою», – сказала вона.

Інша блогерка зазначила, що підготувала відео, але не публікувала його, побачивши критику щодо інших, зазначивши: «Не можна говорити про адміністрацію Байдена, не визнаючи того, що відбувається в Газі».

Нагадаємо, результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного президента Джо Байдена до 6%. Повідомлялося, що у День незалежності США президент Джо Байден планує порадитися в колі близьких, щоби визначитися з рішенням щодо його участі в президентських перегонах.

Раніше Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, 18 були проти. Це рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони. Очікувалося, що TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп TikTok вибори у США президент блогер

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