Прем’єр Ізраїлю може здійснити візит до Києва найближчим часом

Ізраїльський прем'єр-міністр уже отримав запрошення відвідати Україну

Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Україну може відбутися найближчим часом. Про це повідомляє Israel Hayom.

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Джерела газети стверджують, що це питання вже обговорюється в оточенні глави уряду.

За інформацією видання, якщо такий візит відбудеться, Нетаньягу прийме в Києві президент України Володимир Зеленський.

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Українські джерела газети зазначають, що запрошення відвідати Україну вже передано ізраїльському прем'єру, проте терміни можливої поїздки поки що не погоджені.

Нагадаємо, що Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони.

До слова, Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та надасть понад $200 млн на розбудову медичної інфраструктури.

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Крім того, 20 лютого в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Київ – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.