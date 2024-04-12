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Трипільська ТЕС отримувала на захист 9,7 млрд грн? «Центренерго» зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трипільська ТЕС отримувала на захист 9,7 млрд грн? «Центренерго» зробило заяву
Окупанти повністю знищили Трипільську теплоелектростанцію на Київщині
фото з соцмереж

Як зазначило «Центренерго», власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів ТЕС

Трипільська ТЕС не отримувала з державного бюджету 9,7 млрд грн для спорудження захисту від дронів та ракет. Про це повідомляє «Центренерго».

«Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим – неможливо.  На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пресслужба підприємства відреагувала на заяви, які раніше поширювали Telegram-канали та деякі ЗМІ про те, що на захист Трипільської ТЕС уряд виділяв мільярди гривень. «Центренерго» назвало подібні наративи «кампанією з дискредитації керівництва «Центренерго» та держави, мета якої посіяти паніку та зневіру серед українців». 

«Масово перепощувалися вирвані з контексту слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що нібито Трипільська ТЕС на захист від атак РФ  з державної скарбниці отримала 9,7 млрд грн. Хоча насправді,  у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Тобто усього паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС», – зазначає пресслужба.

Зазначимо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині. Через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність, може виникнути дефіцит електроенергії у пікові вечірні години.

Зокрема, російські окупанти вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: ТЕС війна обстріл Київщина фінансування Центренерго уряд

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