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    Білий дім назвав умову зустрічі Байдена та Путіна

    Наразі Вашингтон не бачить передумов для спілкування - Білий дім назвав умову зустрічі Байдена та Путіна
    Наразі Вашингтон не бачить передумов для спілкування
    фото з відкритих джерел

    Президент США погодиться говорити з Кремлем тільки за умови деескалації в Україні

    У Білому домі розповіли, що президент США Джо Байден буде готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним після відмови Москви від агресії та за умови деескалації й прихильності дипломатії. Про це повідомляє The Guardian.

    За словами директорки з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, прямі переговори американського лідера з керівником Кремля будуть можливі «тільки в тому випадку, якщо заздалегідь будуть дані певні гарантії».

    «Це залежатиме від того, про що хоче поговорити президент Путін. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що має бути відчутна деескалація з боку Росії та чітка, щира прихильність дипломатії, перш ніж президент піде на таку розмову», – заявила вона.

    Нагадаємо, Кремль образився на «м’ясника», але говорити з Байденом готовий.

    Росія готова до продовження діалогу із Сполученими Штатами, бо є питання, які, на думку Кремля, можуть вирішити тільки ці дві країни.

    Як відомо, резидент США Джо Байден минулого тижня побував у Європі – зокрема, після саміту НАТО він відправився до Польщі. Байден зустрівся із українськими біженцями, які після початку російсько-української війни виїхали до Польщі. Після час цього заходу журналісти запитали главу Білого дому, що він думає про свого російського колегу. На це Джо Байден відповів чітко і різко: «Він – м’ясник».

    Раніше, 17 березня, відповідаючи на запитання телеведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса, Байден назвав Путіна «вбивцею».

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна путін Україна президент Вашингтон окупація #stoprussia
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    Білий дім назвав умову зустрічі Байдена та Путіна