  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Третина українців вважає, що наступний рік буде гіршим за 2021-й

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загалом, як свідчить опитування, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку - Третина українців вважає, що наступний рік буде гіршим за 2021-й
    Загалом, як свідчить опитування, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку
    фото: glavcom.ua

    Торік очікування були оптимістичніші

    Третина громадян України вважає, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021-й. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

    При цьому 31% опитаних вважають, що 2022 рік буде кращим, ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться.

    Як зазначили соціологи, торік очікування були оптимістичніші: тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020-й. В цілому молодші опитані (до 40 років) очікують, що прийдешній рік скоріше буде кращим, натомість старші – думають, що нічого не зміниться або буде гірше.

    Графіка: ratinggroup
    Графіка: ratinggroup

    Загалом, як свідчить опитування, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 24% – у правильному, 9% – не визначилися.

    Найважливішими проблемами в країні українці назвали корупцію (55%) і війну на сході (51%), а також економічну кризу (32%), некомпетентність влади (31%), епідемію коронавірусу (27%), вплив олігархів на політику (24%) та неякісну медицину (24%).

    Графіка: ratinggroup
    Графіка: ratinggroup

    Опитування проведено 14-16 грудня 2021 року серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,2%.

    До слова, опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків. Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

    Читайте також:
    Теги: соцопитування корупція в Україні українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Третина українців вважає, що наступний рік буде гіршим за 2021-й