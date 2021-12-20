Третина українців вважає, що наступний рік буде гіршим за 2021-й

Загалом, як свідчить опитування, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

Загалом, як свідчить опитування, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

Торік очікування були оптимістичніші

Третина громадян України вважає, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021-й. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

При цьому 31% опитаних вважають, що 2022 рік буде кращим, ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться.

Як зазначили соціологи, торік очікування були оптимістичніші: тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020-й. В цілому молодші опитані (до 40 років) очікують, що прийдешній рік скоріше буде кращим, натомість старші – думають, що нічого не зміниться або буде гірше.

Графіка: ratinggroup

Загалом, як свідчить опитування, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 24% – у правильному, 9% – не визначилися.

Найважливішими проблемами в країні українці назвали корупцію (55%) і війну на сході (51%), а також економічну кризу (32%), некомпетентність влади (31%), епідемію коронавірусу (27%), вплив олігархів на політику (24%) та неякісну медицину (24%).

Графіка: ratinggroup

Опитування проведено 14-16 грудня 2021 року серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,2%.

До слова, опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків. Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.