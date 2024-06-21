До Києва прибув заступник держсекретаря США

Під час візиту Басс повинен зустрітись з українськими урядовцями

Сьогодні, 21 червня, до Києва прибув заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки (США) з політичних питань Джон Басс. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як розповіла Брінк, під час візиту Басс повинен зустрітись з українськими урядовцями, а також іншими партнерами.

Метою його поїздки є підтвердження непохитної підтримки України з боку США в її боротьбі з російською агресією.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Нагадаємо, сенатори США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.Через два дні після того, як російський президент Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову оборонну угоду, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму згідно з американським законодавством.