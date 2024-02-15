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Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Головне за 15 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Головне за 15 лютого
фото: Telegram/Андрій Садовий

У ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну

Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс, Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії. «Главком» склав добірку новин 15 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії.

ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.

Зеленський підписав закон про медичний канабіс

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Відповідна інформація з'явилася в картці законопроєкту 7457.

Рада остаточно ухвалила закон про медичний канабіс ще 21 грудня 2023-го, але подальший рух закону блокували депутати від «Батьківщини», які подали проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради. Проте зрештою постанова «Батьківщини» провалилася.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні

Законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

Оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Другий альтернативний варіант схвалення допомоги Україні в Конгресі передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, який містив би заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню.

Кремлівський олігарх Дерипаска отримав підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ.

У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання у РФ.

За матеріалами слідства, двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З  того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії гуртові партії гірських порід для виплавки сталі.

Масований удар по Україні

У ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

Уночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів.

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Теги: війна обстріл Володимир Зеленський медичний канабіс США

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