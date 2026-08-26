Карпати сколихнули підземні поштовхи: де зафіксували землетрус

На ситуацію зокрема впливає сейсмічна зона Вранча в Румунії, де виникають глибокофокусні землетруси

У Рахівському районі Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували 26 серпня о 18:44:53 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині семи кілометрів. Координати джерела – 48,09 північної широти та 24,36 східної довготи.

За класифікацією ГЦСК, землетрус належить до невідчутних. Тобто його коливання не мали відчуватися людьми, а подію зафіксували сейсмологічні станції.

У Головному центрі спеціального контролю закликали повідомляти про землетрус, якщо хтось усе ж відчув підземні поштовхи. Такі свідчення допомагають фахівцям уточнювати енергетичні параметри сейсмічної події.

Закарпаття належить до регіонів України, де регулярно фіксують підземні поштовхи. Зокрема, 8 травня поблизу Виноградова стався землетрус магнітудою 2. Його також класифікували як невідчутний.

А 8 серпня землетрус зафіксували вже в іншій частині Карпат – на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей. Магнітуда поштовхів становила 1,4, а осередок залягав на глибині п'яти кілометрів. За даними ГЦСК, цей землетрус також був невідчутним.

Сейсмічна активність Карпат пов'язана з особливостями геологічної будови регіону та тектонічними процесами. На ситуацію також впливає сейсмічна зона Вранча в Румунії, де виникають глибокофокусні землетруси. Поштовхи від них можуть поширюватися на значні відстані й відчуватися, зокрема, на території України.

Нагадаємо, землетруси цього року фіксували й в інших регіонах України. У січні поблизу Мукачева стався землетрус магнітудою 2,9. Поштовхи тоді залягали на глибині семи кілометрів і, на відміну від нинішньої події, були класифіковані як відчутні. Про це повідомляв «Главком».

Крім того, 31 травня землетрус магнітудою 3,3 зафіксували в Чорному морі приблизно за 15 км від узбережжя тимчасово окупованого Криму. Осередок поштовхів залягав на глибині 10 км.