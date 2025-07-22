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Генпрокурор зустрівся з представниками G7 на тлі скандалу з НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генпрокурор зустрівся з представниками G7 на тлі скандалу з НАБУ
Під час зустрічі йшлося про викорінення корупції і реформи правоохоронних органів
фото: Telegram/Руслан Кравченко

За словами Руслана Кравченка, представники «Великої сімки» отримали «вичерпні відповіді на всі свої запитання»

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом з очільником Служби безпеки Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим зустрілися з представниками Великої сімки на тлі обмеження повноважень НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора.

За словами Кравченка, міжнародні партнери отримали «вичерпні відповіді» на всі запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ. «Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни – з агентами РФ», – каже він.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим.

Кривонос заявив під час пресбрифінгу: «Дві незалежні інституції – НАБУ і САП фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз іще є підпис президента України і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідним вето».

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Як повідомлялося, Європейський Союз поки не розглядає призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: Велика сімка НАБУ Руслан Кравченко

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