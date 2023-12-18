Таємна зустріч керівників ХАМАСу: стали відомі подробиці

Керівники ХАМАС могли зустрічатися на території Туреччини





Високопоставлені представники палестинського руху ХАМАС минулого тижня провели секретну зустріч у Туреччині, повідомили ізраїльські ЗМІ. Метою зустрічі була «координація подальших кроків ХАМАС у поточному конфлікті з Ізраїлем», пише Jerusalem Post.

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Ізраїльська телекомпанія KAN повідомляє, що, «можливо, обговорюється ще одна угода щодо обміну заручниками». За даними, 17 грудня єгипетські офіційні представники заявили, що «Ізраїль і ХАМАС відкриті для відновлення режиму припинення вогню і звільнення заручників, хоча зберігаються розбіжності з приводу того, як це буде реалізовано».

За даними KAN, лідери ХАМАСу на зустрічі обговорювали питання, що стосуються «наступних кроків у війні, як усередині самої Гази, так і з ролью підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла» в Лівані».

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Jerusalem Post пише, що керівництво ХАМАС вирішило провести свою секретну зустріч у третій країні на особистій основі, а не за допомогою технічних засобів, щоб забезпечити безпеку і запобігти витоку даних ізраїльській розвідці.

Напередодні видання повідомляло, що питання про заручників обговорювалося на переговорах у Норвегії глави ізраїльської розвідувальної служби «Моссад» Девіда Барні та прем'єр-міністра Катару шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль-Тані.

Угода, згідно з публікацією, може включати звільнення літніх чоловіків та інших цивільних осіб в обмін на «високопоставлених» палестинських ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

За повідомленнями ЗМІ, в єгипетських службах безпеки вважають, що ізраїльські офіційні особи в процесі переговорів з посередниками виявили велику готовність укласти нову угоду про припинення вогню в Газі і звільнення палестинських ув'язнених в обмін на звільнення.

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У той же час у поширеній ХАМАС заяві говорилося, що угруповання не погодиться на нову угоду щодо звільнення заручників, які утримуються в секторі Газа, «поки агресія проти нашого народу не припиниться раз і назавжди».

До слова, ХАМАС заявляє, що звільнятиме заручників тільки тоді, коли буде досягнуто припинення вогню. Ізраїль і ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, однак залишаються розбіжності з приводу того, як це буде реалізовано. Про це пише Reuters.

За словами єгипетських джерел видання в органах безпеки, Єгипет і Катар, які раніше домовилися про тижневе припинення вогню та звільнення заручників, наполягали на прискоренні надання допомоги та відкритті контрольно-пропускного пункту «Керем-Шалом» до початку будь-яких переговорів. Надії на мир зросли в суботу, коли стало відомо, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

Раніше стало відомо, що Ізраїль через посередництва Катару наразі проводить нові переговори щодо звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу в Газі. Про це повідомляє Reuters. Як зазначає агентство, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу побічно підтвердив проведення переговорів на суботній пресконференції. Однак він ухилився від відповіді на запитання про нещодавню зустріч між його головним переговорником, директором «Моссаду» Давідом Барнеа та прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.