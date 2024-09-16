Головна Країна Політика
search button user button menu button

Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби тим, кого вже встигли мобілізувати
фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №11379-д для ухвалення у другому читанні

Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроєкту дорогу до голосування на найближчому засіданні Верховної Ради.

Нардеп каже, законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

«Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання», – додав він.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

Раніше Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти.

До слова, Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку

Читайте також:

Теги: мобілізація депутат Верховна Рада Олексій Гончаренко війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остін вважає, що Україна має власну зброю для глибоких ударів по території Росії
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна
6 вересня, 18:43
Руслан Стрілець очолив Міндовкілля 14 квітня 2022 року
Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця
4 вересня, 14:27
Чеський міністр дорікнув європейцям, які вважають допустимим «умиротворення Росії» через поступки інтересами України
Очільник МЗС Чехії про плани Росії: Захопленням України все не обмежиться
31 серпня, 12:49
Наразі у «Резерв+» зареєструвались 3,2 мільйона користувачів
Мобілізація у два кліки. Міноборони розширить функціонал «Резерв+»
28 серпня, 17:42
Зеленський розповів про новий вітчизняний дрон
Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
24 серпня, 12:28
Українська армія продовжує відбивати атаки ворога
Коли закінчиться війна? Основні передумови
23 серпня, 15:57
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
21 серпня, 13:04
При розгортанні Курської операції неминуче постає питання витрат на підтримку життєдіяльності міст та селиш, де залишилось багато людей
Курська операція. Економічні втрати для Росії та України
20 серпня, 21:21
Основні бойові дії на Курщині ведуться в околицях міста Суджа
Чи здатні росіяни на контрнаступ у Курській області? Оцінка міноборони Естонії
17 серпня, 11:57

Політика

Зеленський провів Ставку: обговорили чотири важливих питання
Зеленський провів Ставку: обговорили чотири важливих питання
Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ
Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ
Голова Конотопа, атакованого Росією, звернувся до депутатів Верховної Ради
Голова Конотопа, атакованого Росією, звернувся до депутатів Верховної Ради
Зеленський назвав кількість «шахедів», яких випустила РФ по Україні від початку вересня
Зеленський назвав кількість «шахедів», яких випустила РФ по Україні від початку вересня
Гуманітарна ситуація на Курщині: Україна звернулась до ООН
Гуманітарна ситуація на Курщині: Україна звернулась до ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
73K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua