Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років

Законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби тим, кого вже встигли мобілізувати

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №11379-д для ухвалення у другому читанні

Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроєкту дорогу до голосування на найближчому засіданні Верховної Ради.

Нардеп каже, законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

«Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання», – додав він.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

Раніше Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти.

До слова, Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку