Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новина про смерть нардепа Нестора Шуфрича є фейком

Ігор Мосійчук опублікував неправдиву інформацію, яку потім сам і спростував

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук поширив новину про смерть нардепа Нестора Шуфрича, а згодом самі її спростував.

«В увʼязненні помер народний депутат від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Повідомили знайомі адвокати», – написав спочатку Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

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Невдовзі він заявив, що це фейк.

«Інформація по Шуфричу не підтвердилась! Адвокати наступили! Буде довго жити!!», – спростував Мосійчук, очевидно, маючи на увазі, що його джерела «натупили».

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Нагадаємо, що прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та та його експомічника.

Нині обвинувачені перебувають під вартою. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Шуфричу може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич отримав підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. А перед цим, 15 вересня, Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді.