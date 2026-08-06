Ексзаступник Мінцифри Борняков отримав нову посаду

Олександр Борняков фокусуватиметься на залученні інвестицій, збільшенні грантів та експорті українських оборонних технологій

Колишній виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков повідомив, що очолив Наглядову раду державного кластера оборонних технологій Brave1. За його словами, на новій посаді він зосередиться на стратегічному розвитку екосистеми оборонних інновацій, підвищенні ефективності фінансування розробок та залученні приватних інвестицій у сферу defense tech. Про це пише «Главком» з посиланням на допис Борнякова у Facebook.

«Новий етап. Очолив Наглядову раду Brave1. Повертаюся туди, де можу створювати найбільшу цінність для розвитку українських технологій та оборонної інноваційної екосистеми», – написав він.

Борняков зазначив, що раніше працював у системі державного управління, де займався координацією, запуском і масштабуванням цифрових реформ. Тепер, за його словами, його завданням стане стратегічний супровід розвитку Brave1.

«Тепер моя роль – забезпечувати стратегічний фокус, ставити правильні питання, вимагати результат і допомагати Brave1 рухатися ще швидше», – зазначив він.

Які завдання визначив новий голова Наглядової ради

Серед ключових пріоритетів роботи Борняков назвав підвищення ефективності грантової моделі Brave1, щоб більше оборонних розробок переходили від стадії прототипів до серійних контрактів і постачань для Сил оборони України.

Також він планує працювати над залученням приватного капіталу до українських оборонних технологій.

«Залучити більше приватного капіталу, зробивши Brave1 точкою входу для інвесторів у defense tech», – написав Борняков.

Ще одним напрямом він визначив удосконалення шляху українських оборонних технологій від розробки до виходу на міжнародні ринки.

Крім того, новий голова Наглядової ради планує сфокусувати діяльність кластера на тих напрямах, у яких Україна може претендувати на світове технологічне лідерство та водночас забезпечувати власні оборонні потреби.

Наприкінці допису Борняков подякував керівництву та членам Наглядової ради за довіру.

«Дякую міністру та усім членам наглядової ради за довіру! Попереду багато роботи», – написав він.

Що таке Brave1

Brave1 – державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за участю Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Міністерства економіки, Ради національної безпеки і оборони та інших органів влади. Його мета – підтримка українських виробників оборонних технологій, фінансування перспективних розробок, їх тестування, масштабування та впровадження у Сили оборони.

За офіційними даними, сьогодні до екосистеми Brave1 входять понад 2,5 тис. компаній і понад 5 тис. технологічних розробок. Кластер вже надав понад 750 грантів на суму понад 3,7 млрд грн і супроводжує проєкти на всіх етапах – від формування технічного завдання до бойових випробувань та впровадження у військах.

Нагадаємо, після переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Трампом Україна активізувала консультації з європейськими союзниками щодо отримання додаткових ракет для систем Patriot. Так як Вашингтон не зміг надати твердих гарантій через дефіцит ракет, тому Київ змінює стратегію пошуку засобів для посилення протиповітряної оборони.