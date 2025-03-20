ЄС відмовився конфісковувати заморожені російські активи – DW

Зазначається, що відразу кілька країн виступили проти цього рішення

Європейський Союз не буде конфісковувати заморожені активи Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що відразу кілька країн виступили проти цього рішення.

Текст висновків саміту ЄС від 20 березня, що потрапив у розпорядження кореспондентки DW, свідчить про те, що Євросоюз припинив дискусію про конфіскацію заморожених російських активів.

«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй шкоду, заподіяну цією війною», – ідеться в тексті, ухваленому лідерами країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Тим часом Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

До слова, упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки. Ці кошти були використані відповідно до укладених угод.