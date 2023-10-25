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Парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом
фото: walesonline.co.uk

Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу вже низка країн

Сьогодні, 25 жовтня, парламент Уельсу визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.

«Ми вдячні парламенту Уельсу та міністру конституції Уельсу Міку Антоніву за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українців», – йдеться в повідомленні.

У Посольстві зазначили, що це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні обізнаності про мільйони невинних жертв.

Нагадаємо, Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу ще у травні 2023 року. 

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. 

У липні Італія визнала Голодомор геноцидом українців.

Теги: посольство Велика Британія парламент Голодомор 1932-1933 років

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