Парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом

Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу вже низка країн

Сьогодні, 25 жовтня, парламент Уельсу визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вдячні парламенту Уельсу та міністру конституції Уельсу Міку Антоніву за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українців», – йдеться в повідомленні.

У Посольстві зазначили, що це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні обізнаності про мільйони невинних жертв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу ще у травні 2023 року.

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру.

У липні Італія визнала Голодомор геноцидом українців.