Рівненщина заборонила Московську церкву на території громади

У Рівному припинили право на користування земельними ділянками для Московської церкви

Рівненська міськрада підтримала рішення про припинення права користування УПЦ (МП) земельними ділянками на території громади. Про це повідомив у Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк.

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«На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат)», – йдеться у повідомленні.

Третяк написав, що неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдат на вбивства українців.

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Зазначимо, що Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині та скасувала рішення депутатів 1991 та 92 років, що стосуються діяльності релігійних організацій московського патріархату. Це сталось на позачерговій сесії 10 квітня.

На сесію зареєструвалось 55 депутати, а це означає, що сесія є правомочною.

У залі дали слово керівнику Рівненської єпархії УПЦ архієпископу Пимену. Він зазначив, що Собор їхньої конфесії змінив статут і «благословіння московського патріарха було скасоване», а відтак, додав, «церква є повністю самостійною».

«Наша Церква має більше прав і повноважень серед світового православ'я, ніж ПЦУ. Скажу навіть, що ПЦУ також вийшло з московського патріархату, бо все православ'я на теренах колишнього СРСР було у складі московського патріархату. Більше скажу – навіть греко-католики. Кожна Церква має своє становлення», – заявив архієпископ.

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Архієпископ УПЦ МП Пимен

Архієпископ під час виступу зазначив, що серед священників їхньої конфесії багато підтримують Україну, зокрема, і на фронті. Проте депутати облради обурилися, що архієпископу взагалі дали слово. Депутати звернулися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Управління служби безпеки України в Рівненській області щодо заборони діяльності УПЦ (МП) в Україні.

Нагадаємо, що Кам’янець-Подільський забрав у Московської церкви право на користування землею. Частина будівель, які використовувала УПЦ МП у Львові, перейдуть на баланс міста, а деякі будуть знесені.

Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП.