У Франції спливли скандальні деталі будівництва маєтку Льовочкіна

У Франції судитимуть представника компанії-забудовника вілли, пов’язаної з українським депутатом Сергієм Льовочкіним

У Франції судитимуть представника компанії, яка зводила розкішний маєток на Лазуровому узбережжі для родини українського проросійського політика Сергія Льовочкіна. Будівельників звинувачують у грубих порушеннях закону та екологічних норм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Видання пише, що йдеться про маєток у муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра, вартість якого оцінюють приблизно у €40 млн. За даними французьких журналістів, об’єкт належить двом українським депутатам-втікачам, яких називають проросійськими. Слідство встановило, що під час будівництва могли бути порушені норми законодавства. Зокрема, роботи проводилися без дозволів місцевої влади.

Одним із епізодів стало розширення басейну за допомогою вибухових речовин. За даними матеріалів справи, для цього використовували динаміт без відповідного погодження.

«На віллі нібито протягом майже двох років, з 2014 по 2016 рік, проводилися роботи без будь-якого попереднього дозволу . Це включало розширення одного з басейнів, розташованих у підвалі резиденції, з використанням динамітних шашок, зокрема вибухівки Nonex. Крім того, повідомляється, що ця вибухівка зберігалася біля будинку без будь-яких дозволів чи захисту. Дерева також були зрубані без попереднього повідомлення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що державні служби втрутилися у справу у 2021 році, коли мер вперше відвідав місце події. Два роки по тому, під час поліцейського обшуку, як повідомляється, було виявлено вибухові пристрої, які так і не були видалені з початку будівельних робіт.

Розгляд справи запланований на сьогодні, 23 березня у Кримінальному суді Ніцци.

Зауважимо, Льовочкін придбав французьку нерухомість на початку 2010-х років. 53-річний колишній керівник адміністрації президентства Януковича та член парламенту від проросійської опозиційної групи покинув рідну країну безпосередньо перед початком війни в Україні в лютому 2022 року. Його статки оцінювалися в $202 млн у 2021 році. Згідно з даними Kyiv Post, він входить до числа п'ятдесяти найбагатших людей в Україні.

«Главком» писав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини. За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

Згідно з аналітикою «Чесно», Сергій Льовочкін увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради девʼятого скликання. За даними дослідження Сергій Льовочкін пропустив 40% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. У 2022 році, за даними аналітиків, пропустив всі засідання Ради.