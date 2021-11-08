Порошенко прокоментував продаж своїх телеканалів

П’ятий президент пообіцяв «не дати знищити вільні ЗМІ»

Експрезидент Петро Порошенко передав акції «Прямого» і «Пятого каналу» журналістам, серед яких є народні депутати. Про це він повідомив у відеозверненні.

Порошенко наголосив: вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній демократичній державі, а прагнення Володимира Зеленського взяти під контроль усі медіа в країні – «шлях до диктатури».

«Кажуть – правда очі коле. І тому лайкозалежна влада так прагне заткнути рота незалежним від неї мас-медіа. Головне, для чого придумали так званий закон про олігархів, навіть не сумнівайтеся, – це взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації», – наголосив Порошенко.

«Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського. Він особисто хоче визначати номінальних покупців, коли змусить теперішніх власників за допомогою «закону про олігархів» продати свої мас-медіа ресурси. А про те, що санкційні рішення РНБО приймаються на корупційній основі, виляпав не хтось інший, як лідер фракції Зеленського в Раді», – констатує п’ятий президент.

За його словами, Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в Росії на початку нульових: «Прикрившись нібито боротьбою з олігархами, той взяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру. Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович. Але, як казав Леонід Данилович, Україна – не Росія».

«Скоро вже три роки, як влада намагається знищити «Прямий» канал. 21 травня 2019 року пройшла інавгурація, і буквально за три дні, 24 травня 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили кримінальну справу. Зробили це за доносом поплічника Януковича Портнова, який на той час був ключовим юридичним радником Зеленського. В середині лютого цього року за лічені години до того, як Радбез міг впровадити санкції проти «Прямого» каналу, я змушений був купити акції «Прямого» каналу, щоби взяти під свій захист свободу слова», – нагадав Порошенко.

«Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на «Прямому» і, звичайно, на «П’ятому каналі», який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою «Вільні медіа», – повідомив Порошенко.

«Україна – це Європа. І вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо знищити завоюванні Революції Гідності. Ми не дозволимо збудувати в Україні диктатуру, подібну до режиму Путіна чи Лукашенка», – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

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