Кулеба: вступ України в НАТО потребує часу, але не є фантазією

Дмитро Кулеба зазначив, що інтеграція України в НАТО, безумовно вимагає часу і виконання політичних зобов'язань

За словами глави МЗС, українці вважають НАТО «джерелом безпеки та стабільності» в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає можливим вступ України в НАТО. За його словами, це потребує часу, але не є фантазією. Про це йшлося в програмі BBC HardTalk.

Як заявив міністр, українці вважають НАТО «джерелом безпеки та стабільності» в Україні.

«На початку 90-х центральноєвропейські країни, в тому числі країни Балтії, чули тверде «ні» у відповідь на їх бажання приєднатися до ЄС і НАТО. Росія тоді теж говорила, що це їх «червона лінія», що цього ніколи не станеться. Але це сталося. І небо не впало на землю», – сказав він.

Кулеба зазначив, що інтеграція України в НАТО, безумовно вимагає часу і виконання політичних зобов'язань, водночас «не є фантазією».

Зазначимо, Північноатлантичний Альянс вітає факт зниження напруги на кордонах з Україною, яка відбулася останнім часом, але продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.

«Я говорив із президентом Зеленським нещодавно. Ми також мали (візит – ред.) міністра закордонних справ Кулеби, який був у НАТО та проінформував Північноатлантичну Раду. Союзники по НАТО підтвердили потужну політичну підтримку і практичну підтримку Україні. Вони будуть продовжувати допомагати Україні в імплементації реформ, у модернізації інституцій з безпеки й оборони. Союзники по НАТО також надають всю (необхідну – ред.) практичну підтримку та тренування для України», – заявив генсек НАТО.

До слова, кандидат на посаду канцлера ФРН не схвалює членства України в НАТО.

Український посол в Німеччині Андрій Мельник називав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО історичною відповідальністю німецької держави за злочини нацистського режиму проти українського народу, а також нагадував про можливість відновлення ядерного статусу країни у випадку, якщо вона не вступить до НАТО.